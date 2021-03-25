В Одессе обнаружили подпольную пекарню с нелегалами из Средней Азии

В Одессе сотрудники Миграционной службы во время рейда обнаружили шестерых нелегальных мигрантов из Узбекистана. Иностранцы работали в подпольном хлебобулочном цеху.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как сообщили в одесском управлении Миграционной службы, трех нарушителей выдворят из страны.
Еще троих (они въехали в краину во время карантина) отпустят, но с ними провели профилактическую беседу и объяснили нормы миграционного законодательства, чтобы не допустить нарушений в будущем.
Ранее в Черноморске поймали нелегалов из Сирии.