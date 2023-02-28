В горах Египта тайно развернули украинские флаги: за поддержку Украины там депортируют

В первые недели войны одну из лидеров украинской диаспоры в египетском городе Дахаб Ярославу Токарь пригласили в полицию. К тому времени она уже прожила здесь около двух лет и была известна, благодаря своему благотворительному украино-египетскому проекту «Дети пустыни», который проходил при поддержке местных властей и школы.

Египетские власти запретили поддерживать Украину ради российских туристов

— Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против российской агрессии, — так приблизительно сказали ей в ходе беседы. – Но вместе с тем мы не допустим в Дахабе никаких демонстраций, которые могут быть расценены в нашем городе, как противодействие российским туристам. У нас на Синае своих проблем хватает. Поэтому каждая массовая акция может быть примером для подражания для других общин. Просим донести эту информацию до ваших украинских и российских друзей, многие из которых вас поддерживают. Вы же знаете, что любые действия, не соответствующие нашим законам чреваты немедленной депортацией.

Об этом Ярославе можно было и не говорить. В украинских диаспорах Египта стал известен поступок одной украинки из Дахаба, которая пригласила на свой день рождения только местных друзей-россиян. После праздника у всех гостей случилось расстройство желудка. Пострадавшие от такого гостеприимства обратились в полицию. Расследование обнаружило, что в торте была небольшая доза яда. «Патриотку-мстительницу» посадили в тюрьму, где она провела несколько ужасных дней, а потом отправили в родные края.

— Я сомневаюсь, что в Дахабе могло бы произойти что-то подобное, — размышляет Ярослава. — Прежде всего, потому, что почти все россияне, которые здесь проживают и, с которыми мы общаемся, в ужасе от действий путина. Хоть они и находятся здесь по несколько месяцев, но им же все равно придется возвращаться домой. Поэтому они находят различные возможности, чтобы продлить свою жизнь здесь. Молодые мужчины однозначно поедут куда угодно, но только не в россию. Правда есть и такие, в том числе и среди украинцев, которые заявляют о своей позиции находиться вне политики.

Чтобы выступить против российской агрессии, египетские украинцы прячутся в горах

Несмотря на позицию местных властей, можно говорить о том, что война сплотила украинскую диаспору. Это особенно проявилось в первые дни войны, когда многие украинские туристы из-за военных действий в Украине не смогли выехать из Дахаба. Вот тогда Ярослава вместе со своими соратниками обратилась к руководству местных отелей с просьбой приютить украинцев, пока они не найдут возможности уехать домой. Украинская диаспора вместе с друзьями-россиянами в те тревожные дни помогала землякам с размещением, финансовыми средствами и продовольствием.

В знаменательные для Украины дни диаспора собирается на окраине Дахаба в горах для общения и взаимной поддержки. Такая встреча прошла в день годовщины вторжения российских орд в Украину.

На объявленную заранее встречу пришло около пятидесяти человек. Чтобы добраться до безжизненных гор много времени не требуется. Здесь они подходят прямо к городским кварталам. Группа прошла около двух километров и остановилась около одной из гор. Самые активные устремились к вершине и вскоре на пике были развернуты украинские флаги. Прозвучал гимн Украины и здравницы в честь мужественного народа и доблестных ВСУ.

Потом уже под горой загорелся костер. Звучали украинские песни. А потом те украинцы, которые недавно приехали в Дахаб, рассказали о себе и перенесенных страданиях. Одни из них бежали от бомб и ракет, другие, и это было самое ужасное, говорили об ужасах оккупации.

Россияне стреляли по мирным жителям, чтобы потом показать жертв по телевидению

— Вначале эти выродки занимали пустующие дома, из которых бежали местные жители, — со слезами на глазах рассказывает 75-летний Виктор из Новой Каховки. — Потом начали вламываться и туда, где живут люди. Если не останавливались жить в доме, то забирали все самое ценное. Сосед на нашей улице решил сопротивляться, так они его убили. У русни на набережной стоят минометы. Они делают несколько выстрелов по украинской стороне на правом берегу Днепра, потом разворачивают орудия и стреляют по жилым домам города. Разрушения и убитых людей затем показывают российским журналистам и доказывают, что это сделали украинские нацисты. Эти выстрелы по городу я снял на телефон.

Как российская пропаганда поссорила семью

Необычную историю рассказал Андрей из Ровно. Лет двадцать назад он закончил московский физтех. Потом женился на москвичке, родились двое детей. Возглавлял московское представительство австрийской фирмы.

— Мои расхождения с женой по поводу российской политики в отношении Украины начались еще до 2014 года, — рассказывает Андрей. — Она очень доверчиво относилась к той пропаганде, которая неслась со всех телеканалов и никакие мои доводы на нее не действовали. И это несмотря на то, что мы всей семьей каждый год приезжали в Ровно к моим родителям.

Она видела, что никаких «нациков» в Украине нет. С началом войны после 24 февраля 2022 года наши разногласия перешли все границы. Более того, она и детей настроила против Украины, и меня. Никакие доводы, включая библейские и общечеловеческие истины на нее не действуют. Австрийская фирма, которую я возглавлял, прекратила свою работу в Москве. Поэтому меня ничего в России не удерживает. Пока я в Дахабе, а дальше видно будет. Думаю, что никто ни в Украине, ни в россии сейчас не строит планов на будущее.

Ярослава Ротар приготовила два украинских флага. На одном из них все украинцы фломастером написали слова поддержки и пожелания воинам ВСУ. На другом – свои имена и фамилии для посольства Украины в Египте. Это как символ того, что, несмотря на то, что египетские украинцы сейчас далеко от родной земли, тем не менее, они все чувствуют себя неделимой частью народа Украины.

Александр ФЕДОРОВ, член Международной федерации журналистов.

На заглавном фото: взметнулись украинские флаги на горе; фото автора