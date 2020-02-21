В Одессе обнаружили партию булочек с поддельным шоколадом

Так, по данным одесского регионального отделения Антимонопольного комитета, в шоколад в их булочках ненастоящий.

Это даже не масло какао, а его заменитель, сообщили в ведомстве после исследований.

По информации АМПУ, стандарты производства сдобы не соответствуют ГОСТу, а также противоречат приказу Минагрополитики и продовольствия “Об утверждении требований к продуктам с какао и шоколадом”.

В действия производителя нашли нарушения закона о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.

ООО “Новое дело” было рекомендовано перестать обманывать желающих съесть настоящую булочку с шоколадом или поменять данные на этикетке, указав там правдивые сведения о составе продукции.

Фото: liveinternet, АМПУ

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