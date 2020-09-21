В Одессе обнаружили очередную партию нахалстроев

На прошлой неделе в Одессе обнаружили 32 нахалстроя. По всем фактам незаконного строительства сотрудники ГАСКа составили акты и направили материалы правоохранителям.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал и.о. начальника управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского горсовета Александр Авдеев.

Среди незаконных объектов: реконструкции квартир с надстройкой этажей на ул. Жуковского, 32 и Троицкой, 39, кв.11; расширение оконных проемов под кафе на Еврейской, 29; реконструкция квартиры с пристройкой на ул. Большая Арнаутская, 117, перестройка входа нежилого помещения на Садовой, 3 и реконструкция нежилых помещений на Педагогической, 23-Б.

Всего с 14 по 18 сентября работники ГАСК Одесского горсовета зафиксировали 13 нахалстроев в Приморском районе, по 7 — в Малиновском и Киевском, 5 — в Суворовском.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета