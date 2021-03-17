Кто займется проектом благоустройства сквера возле Одесской облгосадминистрации?

В одесской мэрии ищут фирму, которая разработает проектную документацию благоустройства сквера с обустройством мемориала погибшим воинам АТО.
Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок Prozorro.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Проект оценивается в 1,306 млн грн. Аукцион назначен на 23 марта 2021 года.
Подрядчик должен будет сделать работу до конца года.
Заказчиком торгов выступает управление капитального строительства Одесского горсовета.
Отметим, сквер находится возле здания Одесской облгосадминистрации между проспектом Шевченко и улицей Гагарина.
Напомним, в феврале в Одессе представили концепцию будущего Мемориала, посвященного памяти павших воинов АТО. Его авторы – одесский скульптор Михаил Рева и архитектор Ната Головченко.
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Фото: Facebook-страница Михаила Ревы