Кто займется проектом благоустройства сквера возле Одесской облгосадминистрации?

В Одессе грядет ремонт перекрестка на 8-й станции Фонтана В Одессе скоро приступят к ремонту перекрестка Фонтанской дороги и улицы Каманина. Ремонтировать его собираются вместе с заменой трамвайных путей. Объявлен тендер. Заказчик – управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. ПОДРОБНЕЕ

Кто разработает проект реконструкции одесского Ивановского моста? Проектно-сметную документацию по реконструкции Ивановского моста в Одессе разработает ООО «Спецдоравтоматика». Об этом стало известно по итогам тендера, размещенного на сайте Prozorro. ПОДРОБНЕЕ

У одесской Еврейской больницы появится новая трансформаторная подстанция Управление капитального строительства Одесского горсовета намерено потратить более 27 миллионов гривен на ремонт внешнего электроснабжения Одесской городской клинической больницы №1, привычно именуемой одесситами Еврейской. ПОДРОБНЕЕ