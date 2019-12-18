В Одессе объявили детский конкурс на самое интересное платье для куклы

В Одессе объявили конкурс на самое интересное платье для куклы. Лучшие наряды представят на балу «Модное Рождество» в Одесском музее Западного и восточного искусства 29 декабря.

Участвовать в конкурсе могут дети до 17 лет включительно, помощь родителей в создании образа для куклы приветствуется.

Моделями могут выступать самые разные куклы, включая Барби, Готц, Паола Рейна, Лол, винтажных и т.д.

Материалы и тематика для создания образа предлагаются на выбор участника согласно предложенным номинациям.

Заявки по участию с фотографиями кукольного наряда и данными участника (ФИО, контактный телефон, возраст участника, название работы) нужно подавать онлайн до 26.12.19 включительно на электронный адрес eoleene@gmail.com.

Жюри выберут три самых оригинальных наряда, а лучшие представят во время бала. Дети-победители получат призы. Конкурс состоится в рамках проекта «История моды в куклах», фестиваль “Дети в музее”.

Напомним, сейчас в музее Западного и Восточного искусства проходит выставка «История моды в куклах».

Фото: Мария Котова

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