«Они – живые!»: в Одессе проходит кукольный раут

«История моды в куклах» — так называется очередной проект (созданный вместе с другими соорганизаторами) сообщества «КуклЬтура». Сообщество, напомню, создано коллекционерами кукол и игрушек, путешественниками, организаторами выставок Еленой и Сергеем Филипповыми.

И хотя выставка тематическая, со своим «лицом» и «характером», все это похоже на очередной Рождественский кукольный бал, светский раут, который уже полюбился одесситам в последние годы. Елена и Сергей умеют влюблять в кукол, умеют все создать так, что очередной возглас юной одесситки, побывавший на этой выставке «Они — живые!» даже не вызывает удивления.

А вот сами куклы вызывают. Их более ста, и все они красуются перед вами в эти декабрьское дни в Одесском музее западного и восточного искусства. И каждая — со своим особым характером, настроением.

И возле каждой можно простоять много времени, конечно же, сфотографировать, а потом рассказывать о ней (о нем) друзьям. И еще: каждая такая выставка — это всегда лучащиеся добротой улыбки на лицах посетителей. Что может быть прекрасней?!

Куклы авторские, старинные и более «юные», сотворенные из самых разных материалов, собираются вместе, чтобы дарить радость, чтобы, как на этой конкретной выставке, поразить тенденциями моды разных времен и народов.

У этих кукол все — как у людей. В них нет ничего «одинакового», как не бывает одинаковых судеб, мыслей, реакций и у нас с вами. А если учесть, что все они — из разных уголков мира, то и получается такое разнообразие, такой волшебный бал, что его не хочется покидать, изучая и открывая для себя каждый раз что-то новое в лицах кукол, тонкостях их нарядов, даже в том, как они сидят или стоят, как себя «ведут».

Как рассказывает Елена Филиппова, каждые выходные на выставке кукол маленьких одесситов и их родителей ждут и мастер-классы.

К примеру, что такое рождественский орден на бал и как его создать? Об этом и многом другом вам расскажут, покажут, пояснят, откроют еще одну неведомую для вас доселе страничку.

Кроме того, на выставке «История моды в куклах» есть и реконструированные модные костюмы разных исторических эпох и видение современных одесских дизайнеров. Есть чем наслаждаться.

Есть что познавать, к примеру, о том, что в нашем бурном веке «можно констатировать существование целой индустрии fashion-dolls, которых любят и девочки, и взрослые женщины.

Помимо игр и фотосессий, куклы участвуют в модных показах, становятся вдохновением для дизайнеров…».

Не могу не добавить: каждая такая масштабная кукольная выставка, каждый такой кукольный бал, который становится, к счастью, традиционным — это источник вдохновения и для нас с вами. Потому что кукла, которая улыбается вам (или совсем наоборот!) на этой выставке поражает не только мастерством исполнения, но и некой тайной, которую бережно хранит.

Попробуем разгадать?..

Фото Вячеслава Тенякова

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