В Одессе обещают обустроить сквер, а на месте нежилой постройки – детский игровой центр

Сквер «Луч» на пересечении улиц Академика Королева и Левитана нуждается в благоустройстве.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, его общая площадь составляет около 2 га, где ¾ площади – это зеленые насаждения.
Так парк выглядит сейчас:
По предварительной оценке специалистов, территория нуждается в санитарной очистке, подрезке деревьев и кустов, а также в дополнительном озеленении и системе автополива.
Кроме того, предлагается обновить покрытие дорожек и аллей, восстановить уличное освещение, установить скамейки и урны для мусора. Также планируется обновить детскую площадку и обустроить площадку для выгула животных.
На месте разрушенной нежилой постройки рассматривается возможность размещения детского спортивно-игрового центра.
Ожидаемый вид сквера после благоустройства:
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