В Одессе обещают обустроить сквер, а на месте нежилой постройки – детский игровой центр

Сквер «Луч» на пересечении улиц Академика Королева и Левитана нуждается в благоустройстве.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, его общая площадь составляет около 2 га, где ¾ площади – это зеленые насаждения.

Так парк выглядит сейчас:

По предварительной оценке специалистов, территория нуждается в санитарной очистке, подрезке деревьев и кустов, а также в дополнительном озеленении и системе автополива.

Кроме того, предлагается обновить покрытие дорожек и аллей, восстановить уличное освещение, установить скамейки и урны для мусора. Также планируется обновить детскую площадку и обустроить площадку для выгула животных.

На месте разрушенной нежилой постройки рассматривается возможность размещения детского спортивно-игрового центра.

Ожидаемый вид сквера после благоустройства: