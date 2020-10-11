Новости Одессы и Одесской области

Санаторий «Аркадия» в Одессе: еще «живая» ограда, именитые особняки и скульптура иной эпохи (фото) 

Мы на Французском бульваре в Одесее, на огромной (почти 10 га) территории санатория «Аркадия» — месте знаковом, удивительном, необыкновенно спокойном, с постепенно разрушающимися историческими дачами-особняками, смешавшимися со скульптурами совсем другой эпохи. Кстати, тоже пребывающими далеко не в лучшем состоянии.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Львы и ажур

Даже если вы не были внутри, вы знаете это место: проходили-проезжали ведь вдоль ограды с львиными мордами, и далее — вдоль сохранившегося аутентичного забора с ажурными  коваными воротами-калитками.

Да, все это сохранилось с давних времен, вот только львов время от времени срывают. Сосчитала: сейчас из «прайда» не хватает пяти. Ну а ажур на воротах-калитках, как и прочие красоты, во многих местах уже только угадывается, увы.

По сути, все здесь произошло, как и с другими одесскими дачами-особняками: они становились здравницами. Санаторий «Аркадия» на сегодняшний день значится и как парк-памятник, вход сюда свободен.

Кстати, здравницей этот участок стал еще в начале прошлого века, до революции. Именовалась она так: «Городская Санатория для больных, страдающих внутренними, нервными, хирургическими и женскими болезнями». На одном из краеведческих сайтов обнаружила рекламу того времени: «При санатории специально выстроенная водолечебница (гидропатическое заведение) со всеми новейшими приспособлениями. Всевозможные души с переменной температурой и переменным давлением. Души Шарко, паровой душь, лекарственныя, паровыя, сухо-воздушныя, песочныя, углекислыя и проч.».

Осыпается история

Да, мы еще можем полюбоваться бывшими особняками Параскева и  Маврокордато, ставшими впоследствии корпусами санатория. Но сегодняшнее состояние этих особняков печально… Обходишь творения былого со всех сторон — и видишь под ногами осыпающуюся на глазах историю. Поднимешь голову вверх — то же самое, не говоря уже о том, что старые особняки со временем видоизменяются до неузнаваемости. Ну а впритык к санаторию с тыльной стороны подступают и подступают современные высотки.

Герои сказок, «Лебединое озеро» и академик Павлов

Что касается зелени, скамеек, уюта и ощущения, что очутился на отдыхе в другой эпохе — всего этого с избытком. Всегда немноголюдный, парк-санаторий словно погружает вас в состояние расслабленности. Даже шума авто и трамваев здесь не слышно.

Теперь — самое время изучить имеющиеся скульптуры. Если речь заходит о каком-то нашем санатории, то сразу же возникает образ девушки с веслом. Таких девушек здесь нет. Зато имеется девушка с обручем. Нет, ее лучше не изучать: изувеченные руки, расколовшийся постамент. Зато в неплохом состоянии девушка с мячом (ядром?) и юноша-спортсмен. Есть и олени. Говорят, у них даже рога когда-то были…

Особая тема в санатории — герои сказок. Иванушка, Царевна-лебедь — любуйтесь, сколько хотите. Опять же, разукрашенные и в хорошем состоянии. У Иванушки даже тетива на луке не оборвана. Правда, с правой кистью проблемы. Обнаружили мы еще одного сказочного героя с луком в руке. Но с этой скульптурой — большие проблемы, облупилась вся, да и установлена не на видном месте.

Ну и еще, конечно, привлекает внимание бывший фонтан-бассейн по мотивам балета «Лебединое озеро». Фонтан давно не работает, балерина и лебеди — в состоянии «так-сяк» (бывало и хуже). Зато много удобных скамеек вокруг.

На территории санатория сохранился и бюст академика Павлова. Кстати, в очень хорошем состоянии.

 

Фото: Мария Котова

 

 

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить