Санаторий «Аркадия» в Одессе: еще «живая» ограда, именитые особняки и скульптура иной эпохи (фото) 

Мы на Французском бульваре в Одесее, на огромной (почти 10 га) территории санатория «Аркадия» — месте знаковом, удивительном, необыкновенно спокойном, с постепенно разрушающимися историческими дачами-особняками, смешавшимися со скульптурами совсем другой эпохи. Кстати, тоже пребывающими далеко не в лучшем состоянии.

Львы и ажур

Даже если вы не были внутри, вы знаете это место: проходили-проезжали ведь вдоль ограды с львиными мордами, и далее — вдоль сохранившегося аутентичного забора с ажурными коваными воротами-калитками.

Да, все это сохранилось с давних времен, вот только львов время от времени срывают. Сосчитала: сейчас из «прайда» не хватает пяти. Ну а ажур на воротах-калитках, как и прочие красоты, во многих местах уже только угадывается, увы.

По сути, все здесь произошло, как и с другими одесскими дачами-особняками: они становились здравницами. Санаторий «Аркадия» на сегодняшний день значится и как парк-памятник, вход сюда свободен.

Кстати, здравницей этот участок стал еще в начале прошлого века, до революции. Именовалась она так: «Городская Санатория для больных, страдающих внутренними, нервными, хирургическими и женскими болезнями». На одном из краеведческих сайтов обнаружила рекламу того времени: «При санатории специально выстроенная водолечебница (гидропатическое заведение) со всеми новейшими приспособлениями. Всевозможные души с переменной температурой и переменным давлением. Души Шарко, паровой душь, лекарственныя, паровыя, сухо-воздушныя, песочныя, углекислыя и проч.».

Осыпается история

Да, мы еще можем полюбоваться бывшими особняками Параскева и Маврокордато, ставшими впоследствии корпусами санатория. Но сегодняшнее состояние этих особняков печально… Обходишь творения былого со всех сторон — и видишь под ногами осыпающуюся на глазах историю. Поднимешь голову вверх — то же самое, не говоря уже о том, что старые особняки со временем видоизменяются до неузнаваемости. Ну а впритык к санаторию с тыльной стороны подступают и подступают современные высотки.

Герои сказок, «Лебединое озеро» и академик Павлов

Что касается зелени, скамеек, уюта и ощущения, что очутился на отдыхе в другой эпохе — всего этого с избытком. Всегда немноголюдный, парк-санаторий словно погружает вас в состояние расслабленности. Даже шума авто и трамваев здесь не слышно.

Теперь — самое время изучить имеющиеся скульптуры. Если речь заходит о каком-то нашем санатории, то сразу же возникает образ девушки с веслом. Таких девушек здесь нет. Зато имеется девушка с обручем. Нет, ее лучше не изучать: изувеченные руки, расколовшийся постамент. Зато в неплохом состоянии девушка с мячом (ядром?) и юноша-спортсмен. Есть и олени. Говорят, у них даже рога когда-то были…

Особая тема в санатории — герои сказок. Иванушка, Царевна-лебедь — любуйтесь, сколько хотите. Опять же, разукрашенные и в хорошем состоянии. У Иванушки даже тетива на луке не оборвана. Правда, с правой кистью проблемы. Обнаружили мы еще одного сказочного героя с луком в руке. Но с этой скульптурой — большие проблемы, облупилась вся, да и установлена не на видном месте.

Ну и еще, конечно, привлекает внимание бывший фонтан-бассейн по мотивам балета «Лебединое озеро». Фонтан давно не работает, балерина и лебеди — в состоянии «так-сяк» (бывало и хуже). Зато много удобных скамеек вокруг.

На территории санатория сохранился и бюст академика Павлова. Кстати, в очень хорошем состоянии.

Фото: Мария Котова