Погода в Одессе 18 ноября: в субботу будет штормить

В субботу, 18 ноября, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается шторм с порывами ветра 15-20 м/с. В Одессе прогнозируется умеренный дождь, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки.
Прогноз погоды в Одессе 18 ноября
Облачно. Умеренный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 7-9°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 18 ноября
Облачно. Умеренный дождь, местами значительный.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью и днем 5-10°C, ночью местами до 0°C.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.