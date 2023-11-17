Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 18 ноября: в субботу будет штормить

Погода в Одессе 18 ноября: в субботу будет штормить

В субботу, 18 ноября, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается шторм с порывами ветра 15-20 м/с. В Одессе прогнозируется умеренный дождь, в Одесской области местами ожидаются значительные осадки.

Прогноз погоды в Одессе 18 ноября

Облачно. Умеренный дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем ​​7-9°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области 18 ноября

Облачно. Умеренный дождь, местами значительный.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем ​​5-10°C, ночью местами до 0°C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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