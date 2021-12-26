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Погода в Одессе: 27 декабря ожидается мокрый снег и гололедица

Погода в Одессе: 27 декабря ожидается мокрый снег и гололедица

В понедельник 27 декабря, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе будет облачно. Ночью небольшие осадки, днем ​​умеренные осадки, налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

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Ветер северо-восточный, днем ​​восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°C мороза, днем ​​около 0°C.

Погода в Одесской области 27 декабря

27 декабря в Одесской области будет облачно:

  • небольшие осадки, местами умеренные осадки;
  • налипание мокрого снега;
  • гололедица;
  • ветер северо-восточный, днем ​​восточный, 9-14 м/с;
  • температура воздуха ночью 1-6°C мороза, днем ​​0-5°C мороза, на юге 0-5°C тепла.

На автодорогах области местами видимость при осадках 500-1000 м, гололедица.

Ранее мы сообщали, что городские власти предупредили горожан, что в Одессе налипание мокрого снега и гололедица: жителей призвали оставаться дома.

А также рассказывали о снежном атмосферном фронте над Одессой, который продержится 26 и 27 декабря.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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