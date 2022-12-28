В Одессе не соблюдают графики отключений: в ДТЭК начинается проверка

НКРЕКУ проверит внепланово ДТЭК Одесские электросети из-за жалоб потребителей. Люди жалуются, что поставщик электроэнергии не соблюдает графики отключений света.

Об этом стало известно из решения, которое 27 декабря приняли на заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ).

Перед этим мы сообщали, что Одесская область попала в список регионов, в которых зафиксировали больше всего случаев несоблюдения графиков отключения света.

Напомним, что новые графики почасовых отключений в регионе работают с 19 декабря.

Кроме Одессы НКРЭКУ проверит поставщиков электроэнергии в Виннице, Закарпатье, Тернополе, Хмельницком, Львове, Киеве и Полтаве.

Везде основанием для проверок стали обоснованные обращения бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения (ОСР) графиков отключений от электроснабжения.

В НКРЭКУ отметили, что в соответствии с требованиями законодательства при применении аварийной разгрузки оператор систем распределения не должен допускать дискриминацию между пользователями и должен обеспечивать максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями.