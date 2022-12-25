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Одесская область попала в список нарушителей графиков отключений света

Одесская область попала в список нарушителей графиков отключений света

Министерство Энергетики Украины провело проверки операторов систем распределения на предмет соблюдения графиков отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Больше всего нарушений зафиксировано в Волынской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях и г. Киеве. Меньше нарушений выявлено в Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской областях.

Также в Киеве и в нескольких областях обнаружены нарушения в работе колл-центров. Ответственность за подобные нарушения возложена персонально на руководителей операторов распределительных сетей (в Одесской области это ДТЭК Одесские электросети).

В Минэнерго отметили, что для справедливого обеспечения электроэнергией операторы систем распределения должны соблюдать следующие приоритеты:

  1. Критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы.
  2. Объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства.
  3. Бизнес, производящий критически важные товары и продукты.
  4. Жилищный сектор.

Напомним, что в Одесской области более недели действовали аварийные отключения электроэнергии после обстрела российскими агрессорами объектов энергетики 10 декабря. И лишь 19 декабря в регионе удалось вернуться к стабилизационным отключениям света по графикам.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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