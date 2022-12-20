Отключения света в Одессе 20 декабря проходят по новым графикам

С 19 декабря 2022 года в Одессе действуют обновленные графики отключения электроэнергии. Сегодня их применяют второй день. Рассказываем, в чем особенность новых графиков.

О возврате отключений света в Одессе и области по графикам сообщает ДТЭК Одесские Электросети.

Напомним, что старые графики отменили, а у новых есть особенность.

Теперь есть три категории:

Свет есть. Периоды, когда планируется включение света. Это белый цвет на графике; Света нет. Периоды, когда запланированы отключения света для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике; Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике;

Энергетики предупреждают, что в ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме.

Узнать, в какое время будут отключать свет по вашему адресу можно по этой ссылке:

Проверка текущих отключений по адресу

Если вы знаете свою группу, то можете скачать график в виде картинки или пользовать им со страницы нашего сайта.

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