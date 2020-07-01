Обезьянки и сова: фотографы в центре Одессы продолжают игнорировать запрет на эксплуатацию животных (фотофакт)

Фотографов с животными можно увидеть в центре Одессы и зимой, и летом. В этом курортном сезоне они прохаживаются с обезьянками, голубями и совой. Формально такой бизнес запрещен решением горсовета.

На данный момент фотографы с животными сосредоточились на Приморском бульваре. Нашей корреспондентке встретились «бизнесмены», которые предлагают сделать снимок с мартышками, совой и голубями. «Таксу» любителям зверушек сразу не называют. Говорят, что делают фото в обмен на орешки или другие угощения для питомцев.

Почему такой бизнес — это эксплуатация животных?

В статье 4-ой закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» сказано, что диким зверям в неволе необходимо обеспечить условия с учетом их природных и биологических потребностей. Целый день на руках у людей, на жаре, без необходимого количества еды и воды — такие условия содержания нельзя назвать максимально приближёнными к природным.

– Животные находятся не в своей среде обитания и постоянно общаются с людьми. Целый день они на солнцепеке с минимальным количеством воды (чтоб не справлять нужду). Их часто таскают по рукам и перевозят в транспорте — это вызывает сильнейший стресс, животное болеет. Есть нормативные документы Минэкологии, в которых написано, что основная задача — создать для животных среду, к которой они привыкли, — объясняет председатель ОО «Одесское городское общество защиты животных» Татьяна Волошина.

В мае в Одесском горсовете зарегистрировали проект решения № 039511 «О Порядке предоставления услуг в сфере отдыха и развлечений в центральной части г. Одессы без устройства закрытого помещения в период высокого туристического сезона (с 1 апреля по 1 ноября)». Помимо прочего, чиновники предлагают запретить на улицах услуги с использованием животных, в том числе и фотосъёмку. Следить за нарушениями должны работники Приморской райадминистрации и отдела туристической инспекции КП «Туристический информационный центр Одессы». Сейчас документ дорабатывают.

При этом в Одессе еще с 2013 года действует запрет на эксплуатацию диких животных при фото и видеосъемке . Контроль за его исполнением возложен на постоянную комиссию по экологии и чрезвычайным ситуациям.

На практике решение горсовета попросту игнорируется — эксплуататоры животных с улиц никуда не пропадают. Так, в декабре 2015 года активисты с полицейскими в районе Думской площади отобрали у мужчин краснокнижных орланов. Редких птиц передали в Одесский зоопарк. До этого подобные инциденты также случались. Однако несколько раз пернатых, по решению суда, возвращали владельцам. Об этом рассказывал директор зоопарка Игорь Беляков.

В январе этого года издание УСИ сообщало, что общественники заметили на Приморском бульваре фотографа с обезьянкой. Предположительно, животное было под воздействием седативного препарата, так как выглядело вялым. А в октябре 2019 года аналогичный эпизод зафиксировали с другой обезьянкой. Тогда волонтеры добились возбуждения уголовного дела по ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). В том же месяце зоозащитники видели, как мартышка не хотела идти на руки клиенту и стала кусать своего хозяина.

Еще одна резонансная история произошла в 2016 году с крокодилом на Дерибасовской. Животное целый день держали с замотанной скотчем пастью. Тогда хищника в ослабленном состоянии передали в зоопарк.

В ГУНП Одесской области говорят, что за прошлый год в Одессе зафиксировали 7 случаев жестокого обращения с животными:

– За совершение жесткого обращения с животными предусмотрена административная (ст.89 КУпАП) и криминальная (ст. 299 УК Украины) ответственность. В это же время граждане, которые зарабатывают средства с помощью животных, проверяются на предмет соответствия разрешительной документации на занятие предпринимательской деятельности и, в случае её отсутствия или несоответствия, предусмотрена административная ответственность по статье 164 КУпАП, – – сообщили в ГУНП Одесской области.

По информации управления, в результате проведенной работы в 2019 году работники полиции выявили, задокументировали и направили в суд 11 фактов совершения административных нарушений, предусмотренных ст. 89 КУпАП, из них 7 фактов – на территории Одессы. С начала 2020 года выявили и задокументировали 2 факта по статье 89КУпАП, в Одессе – 1 факт.

За совершения криминального правонарушения, предусмотренного ст. 299 УК Украины, в 2019 году привлечен к ответственности 1 человек, в 2020 – 0.

Напомним, в конце 2019 года Украине ужесточили наказание для живодёров. Теперь за издевательство над животными можно получить тюремный срок от трех до восьми лет.

Фото: Марина Анимуцкая