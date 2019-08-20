В Одессе нашлись хозяева барана, напугавшего горожан на детской площадке

Животное потерялось на прошлой неделе и несколько дней провело в местном зоопарке.

Как мы уже писали, на детской площадке в Одессе разгуливал баран.

Животное, судя по всему, убежало от хозяев. Оно бродило в районе улицы Бреуса, пугая окружающих.

Люди вызвали полицию, после чего оперативники забрали рогатого зверя и отвезли в зоопарк. А на днях за ним в зверинец приехали хозяева.

Об этом рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков изданию pushkinska.net.

Уладив все бумажные формальности, животное передали владельцам.

Фото: ГУНП в Одесской области