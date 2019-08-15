В Одесі на дитячому майданчику розгулював баран

Патрульні заспокоїли та обмежили пересування тварини.

Сьогодні, під час патрулювання, одеські поліцейські отримали виклик про те, що по вулиці Бреуса на дитячому майданчику бігає баран.

Перелякана тварина без нагляду власника наражала на небезпеку дорослих та дітей. Поліцейські заспокоїли тварину та обмежили її пересування.

Враховуючи те, що встановити власника тварини не було можливо, на місце викликали співробітників одеського зоопарку, які одразу погодились прийняти тварину до себе і надати їй допомогу. Завдяки співпраці поліції та адміністрації одеського зоопарка, була забезпечена безпека не тільки громадян, а й тварини. Порятунок переляканої 🐏тварини або співпраця поліції з громадськістюСьогодні, під час патрулювання, одеські поліцейські отримали виклик про те, що по вулиці Бреуса на дитячому майданчику бігає баран.Прибувши на місце виклику, патрульні побачили перелякану тварину без нагляду власника, яка своїми діями наражала на небезпеку дорослих та дітей. Забезпечивши безпеку громадян, поліцейські заспокоїли тварину та обмежили її пересування. Враховуючи те, що встановити власника тварини не було можливо, на місце викликали співробітників одеського зоопарку, які одразу погодились прийняти тварину до себе і надати їй допомоги.Таким чином, дякуючи співпраці поліції та адміністрації одеського зоопарка, була забезпечена безпека не тільки громадян, а й тварини. Це ще один приклад того, що для вирішення проблем потрібна тісна взаємодія поліції і громади.#ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #служитизахищати #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Donnerstag, 15. August 2019 Фото: goferma