Новости Одессы и Одесской области

В Одессе напряженка с койками для «коронавирусников», – Минздрав

В Одессе напряженка с койками для «коронавирусников», – Минздрав

В Одессе сложилась напряженная ситуация с больничными койками для зараженных коронавирусом COVID-19.

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Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

«Да, у нас есть проблемы, очень напряженная ситуация в Киеве, напряженная ситуация в Черкасской области, в Одессе, в Сумской области», – цитирует министра «РБК-Украина».

По словам Степанова, министерство знает, как решить проблему в этих регионах.

По данным Минздрава, в Украине отведено на лечение зараженных коронавирусом 57 446 коек.

Как сообщала «Одесская жизнь», по состоянию на утро четверга, 26 ноября, в Украине зарегистрировали 15 331 новый случай заражения коронавирусом, а это новый антирекорд.

В Одесской области выявили 793 новых случая COVID-19. Общее число больных в регионе выросло до 40 535.

Читайте также: Больные коронавирусом смогут по-новому вызывать «скорую».

Фото иллюстрационное

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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