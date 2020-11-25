Больные коронавирусом смогут по-новому вызывать “скорую”

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали введении нового способа вызова “скорой помощи” для людей с коронавирусом.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
По его словам, это ускорит возможность зараженного получить соответствующую помощь.
“С завтрашнего дня мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре”, – отметил он.
Напомним, что Кабмин заранее должен предупреждать о карантинных мерах.