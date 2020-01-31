В Одессе “накрыли” бордель (видео)

Одесские правоохранители пресекли деятельность борделя, который работал в специально арендованной для этого квартире в Приморском районе.

Одной из фигуранток сообщили о подозрении в сутенерстве, сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

В съемной квартире создали необходимые для оказания интимных услуг условия, подыскивали будущих секс-работниц и их потенциальных клиентов, а также распределяли средства, полученные от занятия проституцией.

Для сексуальной эксплуатации подбирались молодые женщины в сложном материальном положении.

Во время обыска в квартире находились четыре девушки в возрасте от 19-ти до 24-х лет. Полицейские изъяли мобильные телефоны, которые использовались для связи с «работницами» и клиентами, средства контрацепции, деньги, банковские карточки, блокноты с черновыми записями и другие вещественные доказательства.

По данному факту следователи начали производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Одной из организаторов борделя – 25-летней уроженке Запорожской области сообщили о подозрении и задержали. Следственные действия продолжаются.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!