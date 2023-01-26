В Одессе начинают работу мобильные бюветы и водовозки – адреса (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня, в четверг, 26 января 2023 года, после очередной массированной ракетной атаки российских террористов, в Одессе наблюдаются проблемы с водоснабжением. В этой связи в городе начинают работать мобильные бюветы с питьевой водой. Также обеспечен подвоз технической воды.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Ранее «Одесская жизнь» уже сообщала, что в случае если Одессе будут перебои с питьевой водой, помочь решить проблему должны мобильные бюветы.

И вот сегодня с 13:00 в городе эти мобильные бюветы начинают работу по адресам:

пл. Деревянко;

5 ст.Фонтана (сквер Героев-летчиков);

ул. Ак. Глушко (сквер с фонтаном).

Также в Одессе уже работают мобильные водовозки по таким адресам:

ул. Болгарская, 16;

ул. Богдана Хмельницкого, 64;

ул. Средняя, 47;

ул. Балковская, 199.

ОБНОВЛЕНО:

Техническую воду можно набрать по адресам:

парк Горького со стороны ул. Варненской;

сквер Космонавтов;

ул. Архитекторская угол Королева, конечная маршруток;

пр. Небесной сотни (между Левитана и 13 линией трамвая);

ул. Черноморского казачества, 1;

ул. Балковская, 30;

ул. Транспортная, 8а.

Также в наличии бутилированная вода:

ул. Малая Арнаутская, 2;

ул. Большая Арнаутская, 83;

ул. Транспортная, 8а;

ул. Пироговская, 3;

ул. Тираспольская, 13;

ул. Педагогическая, 46а;

ул. Балковская, 30;

ул. Черноморского казачества, 1;

ул. Дальневосточная, 6.

Напомним, сегодня утром, 26 января, рашистские террористы устроили очередную массированную ракетную атаку на объекты инфраструктуры Украины. В Одесском районе официально подтверждено два попадания в объекты инфраструктуры.