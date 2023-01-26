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В Одессе начинают работу мобильные бюветы и водовозки – адреса (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе начинают работу мобильные бюветы и водовозки – адреса (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня, в четверг, 26 января 2023 года, после очередной массированной ракетной атаки российских террористов, в Одессе наблюдаются проблемы с водоснабжением. В этой связи в городе начинают работать мобильные бюветы с питьевой водой. Также обеспечен подвоз технической воды.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Ранее «Одесская жизнь» уже сообщала, что в случае если Одессе будут перебои с питьевой водой, помочь решить проблему должны мобильные бюветы.

И вот сегодня с 13:00 в городе эти мобильные бюветы начинают работу по адресам:

  • пл. Деревянко;
  • 5 ст.Фонтана (сквер Героев-летчиков);
  • ул. Ак. Глушко (сквер с фонтаном).

Также в Одессе уже работают мобильные водовозки по таким адресам:

  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 64;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Балковская, 199.

ОБНОВЛЕНО:

Техническую воду можно набрать по адресам:

  • парк Горького со стороны ул. Варненской;
  • сквер Космонавтов;
  • ул. Архитекторская угол Королева, конечная маршруток;
  • пр. Небесной сотни (между Левитана и 13 линией трамвая);
  • ул. Черноморского казачества, 1;
  • ул. Балковская, 30;
  • ул. Транспортная, 8а.

Также в наличии бутилированная вода:

  • ул. Малая Арнаутская, 2;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • ул. Пироговская, 3;
  • ул. Тираспольская, 13;
  • ул. Педагогическая, 46а;
  • ул. Балковская, 30;
  • ул. Черноморского казачества, 1;
  • ул. Дальневосточная, 6.

Напомним, сегодня утром, 26 января, рашистские террористы устроили очередную массированную ракетную атаку на объекты инфраструктуры Украины. В Одесском районе официально подтверждено два попадания в объекты инфраструктуры.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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