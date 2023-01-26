В Одессе начинают работу мобильные бюветы и водовозки – адреса (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня, в четверг, 26 января 2023 года, после очередной массированной ракетной атаки российских террористов, в Одессе наблюдаются проблемы с водоснабжением. В этой связи в городе начинают работать мобильные бюветы с питьевой водой. Также обеспечен подвоз технической воды.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
Ранее «Одесская жизнь» уже сообщала, что в случае если Одессе будут перебои с питьевой водой, помочь решить проблему должны мобильные бюветы.
И вот сегодня с 13:00 в городе эти мобильные бюветы начинают работу по адресам:
- пл. Деревянко;
- 5 ст.Фонтана (сквер Героев-летчиков);
- ул. Ак. Глушко (сквер с фонтаном).
Также в Одессе уже работают мобильные водовозки по таким адресам:
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Богдана Хмельницкого, 64;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Балковская, 199.
ОБНОВЛЕНО:
Техническую воду можно набрать по адресам:
- парк Горького со стороны ул. Варненской;
- сквер Космонавтов;
- ул. Архитекторская угол Королева, конечная маршруток;
- пр. Небесной сотни (между Левитана и 13 линией трамвая);
- ул. Черноморского казачества, 1;
- ул. Балковская, 30;
- ул. Транспортная, 8а.
Также в наличии бутилированная вода:
- ул. Малая Арнаутская, 2;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- ул. Пироговская, 3;
- ул. Тираспольская, 13;
- ул. Педагогическая, 46а;
- ул. Балковская, 30;
- ул. Черноморского казачества, 1;
- ул. Дальневосточная, 6.
Напомним, сегодня утром, 26 января, рашистские террористы устроили очередную массированную ракетную атаку на объекты инфраструктуры Украины. В Одесском районе официально подтверждено два попадания в объекты инфраструктуры.