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В Одессе появятся мобильные бюветы (Фото)

В Одессе появятся мобильные бюветы (Фото)

Если в будущем в Одессе будут перебои с питьевой водой, помочь решить проблему должны мобильные бюветы.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Коммунальные службы Одессы продолжают совершенствовать механизмы нейтрализации последствий ракетных ударов по инфраструктуре города.

Еще летом, благодаря дружеским отношениям между Йокогамой (Япония) и Одессой, наш город получил партию очистителей воды Mizuhime, эффективно превращающих техническую воду до состояния питьевой.

Мощные фильтры каждого устройства могут обеспечить до 300 литров питьевой воды в час. Ранее, когда возникали проблемы с водоснабжением, воду населению подвозили цистернами с технической водой.

Специалисты КП «Сервисный центр» и КП «Городские дороги» нашли решение, как снабжать население питьевой водой прямо на городе. Они подсоединили очищающие установки к цистерне и разработали так называемый мобильный бювет, который можно оперативно развертывать возле домов, где нет водоснабжения.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как город обеспечит жителей водой, если Одесса останется без водопровода.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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