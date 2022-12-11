В Одессе начались перебои с водой

11 декабря 2022 года из-за нестабильной подачи электроэнергии в Одессе наблюдаются проблемы с водоснабжением. К вечеру ситуацию обещают исправить.
Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».
Компания опубликовала сообщение, в котором говорится, что в результате аварийных отключений электроэнергии на объектах «Инфоксводоканала», возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города.
Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергопитание объектов компании, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов.
В «Инфоксводоканале» напомнили, что работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии. И на случай аварийных отключений электричества в ближайшие дни одесситов просят создать дома определенный запас питьевой воды.
Сейчас специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленпоселка и Межлиманья.
Пока воду туда подвозит специализированный транспорт.
Коммунальные автомобили с технической водой уже работают по следующим адресам:
- ул. Главная, 14
- ул. Ядова, 12
- ул. Грушевского, 52
Напомним, что ранним утром 10 декабря враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области, включая Одессу, пропал свет.
При этом власти отмечали, что для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.