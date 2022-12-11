Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начались перебои с водой

В Одессе начались перебои с водой

11 декабря 2022 года из-за нестабильной подачи электроэнергии в Одессе наблюдаются проблемы с водоснабжением. К вечеру ситуацию обещают исправить.

Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».

Компания опубликовала сообщение, в котором говорится, что в результате аварийных отключений электроэнергии на объектах «Инфоксводоканала», возникли перебои с водоснабжением некоторых районов города.

Сейчас специалисты ДТЭК возобновили энергопитание объектов компании, поэтому ситуация с водоснабжением стабилизируется в течение нескольких часов.

В «Инфоксводоканале» напомнили, что работа насосных станций зависит от наличия электроэнергии. И на случай аварийных отключений электричества в ближайшие дни одесситов просят создать дома определенный запас питьевой воды.

Сейчас специалисты ДТЭК работают над решением вопроса бесперебойного энергоснабжения объектов водоканала, которые обеспечивают водой жителей Заставы, Ленпоселка и Межлиманья.

Пока воду туда подвозит специализированный транспорт.

Коммунальные автомобили с технической водой уже работают по следующим адресам:

  • ул. Главная, 14
  • ул. Ядова, 12
  • ул. Грушевского, 52

Напомним, что ранним утром 10 декабря враг атаковал нашу область дронами-камикадзе. В результате удара практически во всех районах и громадах Одесской области, включая Одессу, пропал свет.

При этом власти отмечали, что для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры может понадобиться больше времени, чем обычно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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