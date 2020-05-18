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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе начали работать ночные клубы: без масок и социальной дистанции (видео)

В Одессе начали работать ночные клубы: без масок и социальной дистанции (видео)

В Одессе возобновляется ночная жизнь. В клубе Park Residence Odessa провели субботнюю вечеринку. Об этом сообщается на странице Pavlovsky News в Facebook.

Собралось множество любителей ночных тусовок. Масочный режим и дстинция не соблюдались. Администрация клуба заявила, что несет ответственность только за наличие масок у персонала заведения.

Одесса вслед за Киевом открыла сезон тусовок – толпы людей, отсутствие социальной дистанции и масок на лицах, больше информации – https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9QВ ночном клубе "Park Residence Odessa", несмотря на карантин, прошла полноценная субботняя вечеринка.Наш журналист узнал у администрации клуба, как там проходит контроль за наличием масок на входе и можно ли заказать столик на 6 людей. Напомним, что сейчас Кабмин разрешил сидеть за столом в заведении людям в количестве не более 4-х человек.В администрации клуба нам сказали, что они отвечают только за маски у персонала. Столик можно заказать на 6 людей, а при желании пойти отдохнуть в шатре компанией побольше. "Да и в целом, диджей играет, но мы не так шумим как раньше", – ответил администратор.В данный момент в Одессе уже открыт другой популярный ночной клуб "Ибица", но мероприятия там куда скромнее. Людей примерно в 3 раза меньше. Сегодня МОЗ заявил про количество заражённых в Украине. Их стало за сутки меньше. Посмотрим на цифры через неделю и к чему приведут такие тусовки.

Gepostet von Pavlovsky News am Sonntag, 17. Mai 2020

Также стало известно, что в Одессе возобновил работу еще один известный клуб Ibizza.

Фото: Park Residence, Facebook

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