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В Одессе мэрия не может договориться с ДТЭК о графиках отключений света

В Одессе мэрия не может договориться с ДТЭК о графиках отключений света

Консенсуса между ДТЭК и городскими властями относительно графиков отключения электроэнергии сейчас нет, а хаотические отключения электричества влекут за собой множество проблем.

Об этом 16 декабря на брифинге Media Center Ukraine — Odesa заявил заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Одесского городского совета Анатолий Козлов.

Как отметил Козлов, сейчас в Одессе нужны четкие графики отключения электроэнергии, особенно для многоэтажек, в которых все зависит от наличия электроэнергии. у них жизнь. …Нужно очень внимательно подходить к графикам отключений, они должны быть согласованы с нами. Но консенсуса пока нет”, – отметил Анатолий Козлов.

По словам Козлова, 65% доходов компании ДТЭК – это платежи от населения.

“И так относиться к населению, включать людям электроэнергию, когда они идут на работу, а выключать в утро и вечер, нельзя. Каждый из нас планирует свою деятельность исходя из принадлежности воды, отопления, электроснабжения”, – добавил чиновник.

Напомним, что сейчас в Одессе действуют аварийные отключения света, когда электричество включают всего на несколько часов в день, причем в разное время. Но со следующей недели в ДТЭК попытаются внедрить в городе отключения по графику.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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