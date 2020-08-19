В Одессе начали демонтировать кондиционеры с «неположенных мест»

Воронцовский дворец и Старая биржа останутся без ремонта: как старая Одесса пала жертвой коронавируса Департамент финансов Одесского горсовета мощно отреагировал на снижение поступлений в бюджет за время карантина. Нет, чиновники не принялись оптимизировать расходы «Теплоснабжения города Одессы», «Горэлектротранса» и других коммунальных предприятий. Не стали продавать коммунальную собственность через аукционы и не отказались от планов потратить 50 миллионов гривен на развитие зоопарка. Вместо этого власти предложили сократить на 274 миллиона расходы по Программе развития исторического центра. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета. Эта инициатива мэрии отложит на неопределенную перспективу перезревший вопрос о судьбе домов старой Одессы. ПОДРОБНЕЕ

Архитектурные тайны: фонтан на Соборке появился благодаря Владимиру Филатову? Фонтан на Соборной площади — самый известный фонтан города. Здесь собираются любители шахмат и продают свои произведения художники, назначают свидания влюбленные и отдыхают от изнуряющей южной жары старики. Но не все знают, что «фонтан на Соборке» носит еще одно название — «Ваза Филатова». ПОДРОБНЕЕ