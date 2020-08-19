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В Одессе начали демонтировать кондиционеры с «неположенных мест»

В Одессе начали демонтировать кондиционеры с «неположенных мест»

Одесская мэрия наконец-то не только запретила установку кондиционеров на исторических зданиях города, но и занялась их устранением. Управление по вопросам охраны культурного наследия Горсовета распорядилось демонтировать все кондиционеры на фасадах памятников архитектуры во время ремонтных и реставрационных работы.

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Уже в ближайшее время от кондиционеров освободят дома по адресу:

  • улица Ришельевская, 16;
  • улица Гоголя, 5 и 7;
  • улица Ланжероновская, 24а.

Владельцев квартир и нежилых помещений просят добровольно убрать кондиционеры и перенести их на дворовые фасады, чердаки или балконы. В случае невыполнения обязательств управление подготовит приказ о демонтаже по каждому из фасадных кондиционеров указанных исторических зданий. После чего составит протоколов об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 1700 грн.

Фото: сайт мэрии Одессы

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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