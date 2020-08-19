В Одессе начали демонтировать кондиционеры с «неположенных мест»

Одесская мэрия наконец-то не только запретила установку кондиционеров на исторических зданиях города, но и занялась их устранением. Управление по вопросам охраны культурного наследия Горсовета распорядилось демонтировать все кондиционеры на фасадах памятников архитектуры во время ремонтных и реставрационных работы.
Уже в ближайшее время от кондиционеров освободят дома по адресу:
- улица Ришельевская, 16;
- улица Гоголя, 5 и 7;
- улица Ланжероновская, 24а.
Владельцев квартир и нежилых помещений просят добровольно убрать кондиционеры и перенести их на дворовые фасады, чердаки или балконы. В случае невыполнения обязательств управление подготовит приказ о демонтаже по каждому из фасадных кондиционеров указанных исторических зданий. После чего составит протоколов об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 1700 грн.
Фото: сайт мэрии Одессы