В Одесской области на взятках поймали сразу троих таможенников

В Одесской области задержали троих руководителей постов таможни. Они попались на взятках.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Так, сотрудники таможенного поста “Одесса” организовали незаконную схему. Они получали от бизнесменов “вознаграждение”, за беспрепятственный пропуск импортных грузов и быстрое оформление морского транспорта.
Таможенников задержали во время получения взятки в 2100 долларов.
Также на взятке в 1800 долларов задержали начальника таможенного поста “Кучурган” Одесской таможни, Деньги он должен был получить за беспрепятственное таможенное оформление пяти транспортных средств.
Ранее в Одесской области на взятке поймали лесничего.