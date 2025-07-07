Ключевые моменты:

Делиниаторы установлены на Канатной, возле велополосы

Цель — предотвратить нарушения правил парковки и улучшить проезд

Что именно устанавливают

Специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» проводят монтаж делиниаторов — вертикальных столбиков, которые физически делают невозможным стоянку автомобилей в неположенных местах. Такие меры внедряют для того, чтобы улучшить безопасность и разгрузить проезжую часть.

В настоящее время завершена установка делиниаторов вдоль велополосы на улице Канатной — на отрезке от улицы Пироговской до 2-й станции Большого Фонтана. Это позволяет сохранять пространство для велосипедистов и проезд встречного или специализированного транспорта, в частности карет скорой помощи и пожарной техники.

Водителей призывают быть внимательными и учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании маршрута.

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