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Подземные переходы в Одессе возле железнодорожного вокзала приводят в порядок после вандализма. Коммунальщики красят пандусы, восстанавливают освещение, зарисовывают граффити и ремонтируют подъемники для людей с инвалидностью, которые часто портят намеренно.

Ремонт производят не только в центре. В разных районах города обновляются насосные станции и инженерные сети. В этом году уже заменили трубу на Хаджибейской дороге и отремонтировали дренажную станцию ​​по улице Облепиховой.

Одесские коммунальщики восстанавливают изношенную и поломанную инфраструктуру

Коммунальное предприятие «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» выполняет техническое обслуживание подземных переходов, насосных станций и пандусов в разных районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В настоящее время продолжаются работы по покраске пандусов и восстановлению освещения в подземных переходах возле Одесского железнодорожного вокзала.

С начала 2024 года специалисты предприятия уже провели масштабную замену изношенной металлической трубы на пластиковую на насосной станции на Хаджибейской дороге. Кроме этого, заменен фланец водозаборника на Люстдорфской дороге и проведен капитальный ремонт ДНС на улице Облипиховой.

Предприятие также регулярно фиксирует акты вандализма. Чаще всего неизвестные разрисовывают стены подземных переходов и повреждают подъемники для лиц с инвалидностью, которые установлены в переходах возле вокзала.

На балансе предприятия сейчас находятся 12 подземных переходов, 8 подъемников для лиц с инвалидностью, 10 насосных станций и 14 дождевых насосных станций. Ежедневно выполняются работы по очистке территорий, профилактическому ремонту оборудования, покраске стен после актов вандализма, мелкого ремонта лестниц, очистки приемных лотков и другие технические задачи.

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