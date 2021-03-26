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В Одессе на улице Успенской появится велодорожка

В Одессе на улице Успенской появится велодорожка

На улице Успенской в Одессе будет велодорожка.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов в эфире Первого городского радио.

Улицу разделят по следующему принципу: одну полосу движения выделят для движения автомобильного транспорта транспорта, вторую — для парковки, а третью — для велосипедистов.

«Ничего практически не изменится: будет припарковано такое же количество авто, но появляется велодорожка. По такому же принципу мы обустроим велодорожки на Черемушках. Конечно, там шикарные и очень широкие тротуары и газоны, и там на зелёной зоне можно сделать велодорожки, но это дорого, ведь нужно делать пандусы и знаки. Поэтому в этом году они будут сделаны разметкой», — рассказал Обухов.

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