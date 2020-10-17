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Петр Обухов раскритиковал мэра Одессы за невнимание к пешеходам и велосипедистам (видео)

Петр Обухов раскритиковал мэра Одессы за невнимание к пешеходам и велосипедистам (видео)

Кандидат в мэры Одессы Петр Обухов раскритиковал проект многоуровневых развязок и тоннелей, который ранее презентовал нынешний городской голова Геннадий Труханов.

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Соответствующее видеообращение он опубликовал у себя в Facebook.

Обухов отмечает, что Труханов пытается решить транспортную проблему в Одессе методами прошлого века. Он обращает внимание на то, что на опубликованных мэрией «картинках» нет ни пешеходных переходов, ни велосипедных дорожек, ни «зебр», ни островков безопасности – есть только машины и автобусы.

«Чем думали проектировщики этого – для меня ответ простой: они думали только об интересах автомобилистов. Но при этом они выбрали неправильное решение», – говорит Обухов.

Приводя в пример опыт европейских стран, он отмечает, что строить многоуровневые развязки в наше время смысла нет, так как это не спасет город от пробок: они только «отодвинутся» в другие места. А правильное решение, по его мнению, – развивать нормальный общественный транспорт и прокладывать велодорожки, чтобы снизить число авто на дорогах.

Кроме того, Обухов обращает внимание, что на каждый перекресток с развязками и тоннелями потребуется не один миллиард гривен, каковых в бюджете Одессы попросту нет. Он припоминает «несчастную» велоэстакаду на 10-й станции Фонтана, которую строили 3 года и она обошлась городу в 72 млн грн.

Между тем, говорит кандидат в мэры, уменьшить пробки можно, наладив круговое движение.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», Одесский горсовет разрабатывает концепцию дальнейшего развития улично-дорожной сети города. Она предусматривает строительство многоуровневых развязок. В частности, на площади Толбухина хотят построить тоннель, а на проспекте Небесной Сотни – эстакаду.

Читайте также: Что не так с велопешеходной эстакадой в Одессе: оценка эксперта.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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