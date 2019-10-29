В Одессе на полдня отключили светофоры на оживленных перекрестках

Без регулирования сигнальным устройством осталось несколько улиц в центре города.

Об этом сообщает пресс-служба КУ “СМЭП”, передает odessitua.com.

Так, светофоры не мигают на пересечении улицы Малой Арнаутской с Пушкинской, Лейтенанта Шмидта, Осипова и Канатной.

Кроме того, не подают световые сигналы на углу улиц Пантелеймоновской и Пушкинской, а также Пантелеймоновской и Лейтенанта Шмидта.

Неудобства связаны с ремонтными работами. В “СМЭП” обещают завершить их до 17.00, после чего включат светофоры.

Фото: img.amur.info