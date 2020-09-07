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В Одессе на пляже “Отрада” соревновались сотни пловцов: кто победил?

В Одессе на пляже “Отрада” соревновались сотни пловцов: кто победил?

5-6 сентября 2020 года в Одессе состоялись традиционные международные соревнования по плаванию на открытой воде «Oceanman Odessa – 2020».

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В заплывах приняли участие более 800 пловцов из Украины, сообщает сайт мэрии Одесса.

По результатам соревнований призовые места заняли:

Oceanman 7,5 km в общем зачете
– Станислав Галюненко – 1 место (1:45:50);
– Михаил Перепелица – 2 место (1:45:52);
– Алексей Нестерович – 3 место (1:51:28).

Half Oceanman 5 km в общем зачете
– Владислав Русаков – 1 место (1:10:50);
– Вячеслав Семякин – 2 место (1:14:11);
– Юрий Дорошенко – 3 место (1:17:10).

Sprint 2 km
– Дмитрий Одунец – 1 место (00:28:15);
– Александр Ставицкий – 2 место (00:28:21);
– Андрей Ковбаса – 3 место (00:28:29).

OceanTeam 3×500 m
– OceanTeam Mix 766 – 1 место (00:20:12);
– OceanTeam М 773 – 2 место (00:21:13);
– OceanTeam Mix 789 – 3 место (00:21:40).

Oceankids 500 m
– Богдан Олевич – 1 место (00:07:06);
– Евгений Семенюк – 2 место (00:07:13);
– Анастасия Грималюк – 3 место (00:07:30).

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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