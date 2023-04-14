В Одессе на Пасху ограничат проезд по двум переулкам

В пасхальные выходные, 15 и 16 апреля 2023 года, в Одессе временно закроют для проезда переулки Монастырский и Маячный.
Как сообщают в пресс-службе Одесского горсовета, движение транспорта по указанным переулкам ограничат с целью обеспечения безопасности населения во время проведения мероприятий по случаю праздника Пасхи.
Движение транспорта по переулкам Монастырскому и Маячному будет запрещено с 10:00 15 апреля до 15:00 16 апреля.
При этом запрет не коснется транспорта аварийных служб, специальных транспортных средств и военной техники.
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