В Одессе на Молдаванке появился свой «тещин мост»

В Одессе жильцов дома №22 по улице Запорожской, что на Молдаванке ошеломил поступок их соседей, которые снесли несущие стены и балки в своей квартире, а также захватили общий гараж во дворе и построили на его месте двухэтажный флигель, соединив его с домом металлическим мостом.

Как пишет «Думская», реконструкция квартиры стартовала еще в мае. Но собственник жилья зарегистрировал декларацию о начале строительных работ лишь три месяца спустя. А вдобавок ко всему, он построил во дворе двухэтажный нахалстрой и огромный металлический переход от дома к нему, который сами жители прозвали «тещиным мостом».

Жильцы рассказали, что все гаражи во дворе не приватизированы. Соседи разрешили «реконструкторам» хранить в одном из них рабочие инструменты и строительные материалы, но те возвели нахалстрой.

В результате в соседних квартирах начали появляться трещины, и одесситы опасаются, что дом просто не выдержит таких конструктивных изменений.

Как рассказала главный специалист инспекционного отдела ГАСКа Наталья Ташматова, после многочисленных жалоб жильцов в ведомстве установили, что работы не соответствуют информации, указанной в уведомлении о начале строительных работ. На сегодняшний день в суде рассматривается иск об отмене этого уведомления, поданный инспекцией.

А кандидат в мэры Одессы от «Европейской Солидарности» Петр Обухов пообещал в случае прихода к власти лично контролировать этот вопрос и «максимально усложнить жизнь недобросовестному собственнику квартиры», чтобы заставить его вернуть двору первоначальный вид.

Фото: Думская

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