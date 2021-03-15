Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на Котовского «покуролесил» пьяный дебошир

В Одессе на Котовского «покуролесил» пьяный дебошир

Сегодня днем в Одессе на поселке Котовского полицейские поймали неадекватного мужчину, который в пьяном виде устроил ДТП, а после бросался на прохожих с ножом.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел на улице Давида Ойстраха. Очевидцы сообщили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с другим авто и скрылся. Затем он вернулся к поврежденному авто, разбил бутылкой боковое стекло, а когда прохожие сделали ему замечание, начал угрожать им ножом.

Прибывшие по вызову стражи порядка благодаря неравнодушным одесситам быстро отыскали и задержали нарушителя – после всех своих «подвигов» он спрятался в подъезде одной из многоэтажек.

Задержанного передали следователям. Теперь дебоширу предстоит ответить не только за пьяное вождение и оставление места ДТП, но и за хулиганство.

Ранее в Одессе задержали мужчину, который на улице бросался с ножом на детей.

Кстати, в Украине ужесточили наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Фото: Facebook-страница Патрульной полиции Одесской области

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить