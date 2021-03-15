В Одессе на Котовского «покуролесил» пьяный дебошир

Сегодня днем в Одессе на поселке Котовского полицейские поймали неадекватного мужчину, который в пьяном виде устроил ДТП, а после бросался на прохожих с ножом.

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, инцидент произошел на улице Давида Ойстраха. Очевидцы сообщили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с другим авто и скрылся. Затем он вернулся к поврежденному авто, разбил бутылкой боковое стекло, а когда прохожие сделали ему замечание, начал угрожать им ножом.

Прибывшие по вызову стражи порядка благодаря неравнодушным одесситам быстро отыскали и задержали нарушителя – после всех своих «подвигов» он спрятался в подъезде одной из многоэтажек.

Задержанного передали следователям. Теперь дебоширу предстоит ответить не только за пьяное вождение и оставление места ДТП, но и за хулиганство.

Ранее в Одессе задержали мужчину, который на улице бросался с ножом на детей.

Кстати, в Украине ужесточили наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Фото: Facebook-страница Патрульной полиции Одесской области