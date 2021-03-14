В Одессе мужчина с ножом бросался на детей на улице

В Одессе задержали мужчину, который на улице который бросался на несовершеннолетних с ножом.

Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в полиции.

“Мужчина с ножом бросался на несовершеннолетних, пытаясь нанести телесные повреждения”, – рассказали полицейские.

В ситацию вмешался прохожий. Он пытался отобрать у нападавшего нож, но сделать это не получилось. Тогда он ударил его деревнянной палкой по затылку. Агрессивного мжчину госпитализировали.

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