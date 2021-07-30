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В Одессе на Генуэзской хотят построить «уникальный» 23-этажный бизнес-центр

В Одессе на Генуэзской хотят построить «уникальный» 23-этажный бизнес-центр

Одесская строительная компания «Гефест» заявила о намерении возвести на улице Генуэзской 23-этажный «бизнес-центр европейского уровня» PlatOn.

Как сообщается на сайте компании, этот проект уникальный для Одессы: предполагается, что PlatOn станет единственным одесским бизнес-центром с эксплуатируемой крышей и открытой опоясывающей террасой.

Застройщик обещает «впечатляющую инфраструктуру» для гостей и резидентов бизнес-центра. Так, на 1-3 этажах здания планируется разместить банки, почту, кафе, рестораны, медицинский центр, аптеку, фитнес-зал, салоны красоты, школу иностранных языков и курсы повышения квалификации, а также детский центр и школы развития.

Помимо этого, на всей территории обещают скоростной wi-fi для гостей и ip-телефонию для резидентов центра. Здесь также хотят обустроить террасы, зоны отдыха, сад, лаунж-зоны и арт-сквер.

Предусматривает застройщик и «самую большую в Одессе» зону парковки: 580 мест плюс возможность дополнительной аренды мест через мобильное приложение.

Завершение строительства бизнес-центра PlatOn намечено на конец 2024 года.

Между тем, одесситы уже сейчас задаются в соцсетях вопросом, куда застройщик намерен «впихнуть целых 580 парко-мест», притом, что Генуэзская – достаточно оживленная улица. А некоторые называют эту стройку «очередным преступлением против одесситов».

Напомним, ранее компания «Пространство» представила новый эскизный проект высотной многоэтажки, которую собирается построить прямо возле центральной аллеи в одесской Аркадии.

Читайте также: В Аркадии готовят «дорожную революцию»: чего ждать одесситам.

Фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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