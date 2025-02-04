Ситуацію прокоментували в патрульній поліції.

Історія почалася в неділю 2 лютого з рядового порушення правил дорожнього руху. Увечері патрульні зупинили порушника на Мерседесі і під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває в розшуку за ухилення від військового обов’язку за ст. 210 КУпАП.

Його спробували відвезти до ТЦК, але водій поїхав з місця зупинки і заїхав до паркінгу ЖК «Капітан», де зачинився в автомобілі і викликав на допомогу адвокатів та інших людей, які намагалися відвернути від нього увагу поліцейських.

Понад 10 годин поспіль поліцейські продовжували «чергувати» біля автівки порушника та розмовляли з людьми, які зібралися в паркінгу.

А коли водій здався, його супроводили до лікарні та передали районному ТЦК і СП.

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