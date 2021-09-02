Повесилась после изнасилования: в Одесской области расследуют загадочную смерть девушки

Полицейские Белгород-Днестровского района Одесской области расследуют факт смерти 22-летней местной жительницы. Первоначально предполагалось, что погибшая покончила с собой, но позже всплыла информация, что накануне девушка стала жертвой группового изнасилования.

Как сообщает областное управление Нацполиции, тело дочери в петле обнаружила ее мать. Женщина обратилась в полицию, и следователи квалифицировали произошедшее как «самоубийство».

Вместе с тем, в ходе мониторинга сети правоохранители узнали, что за несколько дней до смерти потерпевшую изнасиловали.

По информации из соцсетей, девушку 1998 года рождения изнасиловали трое пьяных мужчин. При этом, по данным полиции, никаких обращений или заявлений по этому поводу ни от самой девушки, ни от других лиц в полицию не поступало, а при осмотре тела покойной следов насилия не обнаружили.

Сейчас данная информация проверяется. В рамках производства по факту самоубийства назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Одесской области мужчина изнасиловал пожилую женщину, но отделался условным сроком, так как сумел договориться с потерпевшей.

Фото: Телеграм-канал «Новости Одесса»