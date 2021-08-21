В Одессе мусоровоз переехал женщину-пешехода

Сегодня утром, 21 августа, в Малиновском районе Одессы произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стала женщина-пешеход.

По данным областного управления полиции, на улице Маршала Малиновского 43-летний водитель грузовика-мусоровоза совершил наезд на женщину, когда та переходила дорогу в неустановленном месте. Травмы потерпевшей, личность которой сейчас устанавливают, оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, ранее на одесской Трассе здоровья велосипедист наехал на коляску с ребенком. Мужчину госпитализировали, а малыш не пострадал.

Ранее на одесской Овидиопольской дороге на повороте на Гребной канал столкнулись два легковых авто. Удар был такой силы, что одну из легковушек буквально разорвало пополам. В аварии пострадал 15-летний подросток.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области