Жуткое ДТП под Одессой – Opel разорвало на части (фото)

Сегодня днем, 18 августа, на одесской Овидиопольской дороге на повороте на Гребной канал вблизи Сухого Лимана произошло ДТП – столкнулись два легковых авто. Удар был такой силы, что одну из легковушек буквально разорвало пополам.

По данным областного управления полиции, водитель автомобиля Opel, выезжая с автозаправочной станции, не предоставил преимущество Peugeot, который двигался по главной дороге.

Очевидцы уточняют, что водитель Opel решил свернуть налево и не подумал, что на встречке движется длинномер, мешающий обзору. Он выполнил маневр, пропустив большегруз, за которым ехал Peugeot – в результате легковушка влетела ему в правую заднюю дверь.

В аварии пострадал 15-летний подросток – пассажир Opel. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего расследуют правоохранители.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области