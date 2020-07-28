Доступная медицина: что будет меняться для врачей и пациентов?

Тема здоровья всегда актуальна, а сейчас особенно. И связано это не только с появлением коронавируса, но и с реформой нашей медицины, которая началась несколько лет назад. Работа предстоит еще огромная, но она должна принести свои плоды, а именно – сделать нашу медицину современной и качественной. И хотелось бы, чтобы она была по карману не только депутатам и олигархам. Что в планах?

Больше денег на лечение инсульта и инфаркта

Министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что достигнуть хорошего результата в этой сфере можно за три-четыре года. На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, такое утверждение министра выглядит достаточно спорным, но, как говорится, время покажет. Итак, для начала при министерстве создали Медицинский совет, который должен анализировать ситуацию и давать рекомендации касательно реформирования системы здравоохранения. В состав медсовета вошли 22 человека, среди которых – специалисты инфекционных заболеваний, кардиологии, кардиохирургии, онкологии, врачи семейной медицины, а также главврачи больниц разного уровня.

Кроме того, уже с 1 июля были увеличены тарифы, заложенные в Программу медицинских гарантий, на лечение больных с инсультом и инфарктом (при этом пациенты платить ничего не должны).

Так, если до 1 июля тариф на лечение острого мозгового инсульта составлял 19332,31 гривен, то с 1 июля – 26947 гривен. Почти в два раза больше выделили и на лечение острого инфаркта миокарда: было 16001,43 гривен, стало 30108 гривен. Увеличили бюджет и на предоставление экстренной помощи.

Особо стоит сказать о так называемом антикризисном пакете. Его направят в больницы, которые из-за недостатка финансирования оказались на грани закрытия. По словам замминистра здравоохранения Ирины Микичак, в этом году более 330 больниц были профинансированы только на 50% от бюджета прошлого года.

Доступные лекарства, туберкулез и онкозаболевания

В свою очередь Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) работает над проектом Программы медицинских гарантий (ПМГ) на 2021 год и предлагает выделить на нее 240 миллиардов гривен. Последнее слово останется за Министерством финансов, которое сделает вывод о том, какую сумму сможет выделить государство. От этого решения будет зависеть и возможность реализовать планы. А они большие.

Во-первых, НСЗУ предложила со следующего года ввести новый пакет медицинских услуг для лечения туберкулеза на уровне первичной медицинской помощи. Кроме этого, предлагается внедрить еще один пакет услуг – «Мобильная психиатрическая помощь», которая будет предоставляться пациентам на дому.

Во-вторых, в проекте – расширение программы реимбурсации «Доступные лекарства». Сейчас по этой программе пациенты получают бесплатно или с небольшой доплатой лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа. В следующем году планируется включить в программу лекарства для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, и лекарственные средства для людей с расстройствами психики.

НСЗУ предоставило также на рассмотрение Минздрава пакеты услуг, которые включают оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и реабилитацию после хирургической операции.

А как с больными COVID-19?

На сегодняшний день Нацслужба здоровья платит экстренной службе за каждый выезд к пациентам как с установленным диагнозом Covid-19, так и с подозрением на него. А также оплачивает стационарную медицинскую помощь.

Бригада экстренной медпомощи, в частности, должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада оказывает ему необходимую медицинскую помощь, дает рекомендации по самоизоляции и направление на ПЦР-тестирование для мобильной бригады (оно проводится на дому).

В стационаре пациент бесплатно получает следующие услуги:

тестирование на SARS-Co-V-2;

лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы в крови);

консультацию врачей и медпомощь согласно отраслевым стандартам;

кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключение к ИВЛ (при необходимости). Все это покрывает тариф соответствующего пакета медицинских услуг. А значит, пациенту не нужно платить – за него заплатит государство.

Если у пациента требуют деньги, сотрудники НСЗУ советуют обращаться к ним с жалобой. Как это правильно сделать, можно уточнить по телефону контакт-центра Нацслужбы здоровья: 16-77 (звонки бесплатные).

Без врачей никак

14 раз в год посещают врача пациенты с хроническими заболеваниями;

12 раз в год – те, кто нуждается в получении рецептов;

10 раз в год – пациенты с острыми симптомами болезни.

Вместе с тем, по информации Национальной службы здоровья, почти 60% учреждений здравоохранения имеют дефицит кадрового обеспечения.