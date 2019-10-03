В Одессе моряки скинулись на создание уличной скульптуры

Кадеты колледжа при «Одесской морской академии» собрали больше 170 килограммов монет, номиналом в пять копеек.
Там даже устроили настоящий баттл по сбору мелочи, сообщает culturemeter.od.ua.
За пару дней собрали полный мешок и восемь трехлитровых банок, доверху набитых мелочью. А после торжественно на церемонии построения вручили их скульптору Кириллу Максименко.
Как мы уже писали, мастер задумал со смыслом пристроить монеты, которые вывели из оборота с 1 октября. Он решил создать из них скульптуру, чтобы увековечить копейки на память для потомков. Фигуру пообещал установить на одной из городских улиц. Скорее всего, в центре.
Желающих приобщиться к флешмобу просят приносить копейки сюда:
- “Underpub” Приморская, 15/17
- «Мана-мана» Ольгиевская, 23
- «Даун таун» Жуковского, 39
- Крамниця «Незалежні» Грецька, 30
- «Мыльница» Льва Толстого, 14
- Музей интересной науки — проспект Шевченко, 4Е
- Сеть магазинов «Золотая рыбка»: ул Б. Арнаутская, 90, Обсерваторный переулок, 6.
- На 411-й батарее кафе ЧЕМОДАНЪ, Дача Ковалевского 121, Klab Marin, 7 секция
- ул. Академика Королева, 46, Одесская областная библиотека для юношества
- Одесский Культурный центр — ул. Василя Стуса, 2Б/7
- Северный рынок — Добровольского, 114 /2, рядом фонтан, магазин «Стирать-полоскать»
- Швейная Мастерская «Сороки» — пр-т Добровольского, 136.
Фото: culturemeter.od.ua