В Одессе моряки скинулись на создание уличной скульптуры

Кадеты колледжа при «Одесской морской академии» собрали больше 170 килограммов монет, номиналом в пять копеек.

Там даже устроили настоящий баттл по сбору мелочи, сообщает culturemeter.od.ua.

За пару дней собрали полный мешок и восемь трехлитровых банок, доверху набитых мелочью. А после торжественно на церемонии построения вручили их скульптору Кириллу Максименко.

Как мы уже писали, мастер задумал со смыслом пристроить монеты, которые вывели из оборота с 1 октября. Он решил создать из них скульптуру, чтобы увековечить копейки на память для потомков. Фигуру пообещал установить на одной из городских улиц. Скорее всего, в центре.

Желающих приобщиться к флешмобу просят приносить копейки сюда:

“Underpub” Приморская, 15/17

«Мана-мана» Ольгиевская, 23

«Даун таун» Жуковского, 39

Крамниця «Незалежні» Грецька, 30

«Мыльница» Льва Толстого, 14

Музей интересной науки — проспект Шевченко, 4Е

Сеть магазинов «Золотая рыбка»: ул Б. Арнаутская, 90, Обсерваторный переулок, 6.

На 411-й батарее кафе ЧЕМОДАНЪ, Дача Ковалевского 121, Klab Marin, 7 секция

ул. Академика Королева, 46, Одесская областная библиотека для юношества

Одесский Культурный центр — ул. Василя Стуса, 2Б/7

Северный рынок — Добровольского, 114 /2, рядом фонтан, магазин «Стирать-полоскать»

Швейная Мастерская «Сороки» — пр-т Добровольского, 136.

Фото: culturemeter.od.ua