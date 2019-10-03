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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе моряки скинулись на создание уличной скульптуры

В Одессе моряки скинулись на создание уличной скульптуры

Кадеты колледжа при «Одесской морской академии» собрали больше 170 килограммов монет, номиналом в пять копеек.

Там даже устроили настоящий баттл по сбору мелочи, сообщает culturemeter.od.ua.
За пару дней собрали полный мешок и восемь трехлитровых банок, доверху набитых мелочью. А после торжественно на церемонии построения вручили их скульптору Кириллу Максименко.

Как мы уже писали, мастер задумал со смыслом пристроить монеты, которые вывели из оборота с 1 октября. Он решил создать из них скульптуру, чтобы увековечить копейки на память для потомков. Фигуру пообещал установить на одной из городских улиц. Скорее всего, в центре.

Желающих приобщиться к флешмобу просят приносить копейки сюда:

  • “Underpub” Приморская, 15/17
  • «Мана-мана» Ольгиевская, 23
  •  «Даун таун» Жуковского, 39
  • Крамниця «Незалежні» Грецька, 30
  • «Мыльница» Льва Толстого, 14
  • Музей интересной науки — проспект Шевченко, 4Е
  • Сеть магазинов «Золотая рыбка»: ул Б. Арнаутская, 90, Обсерваторный переулок, 6.
  • На 411-й батарее кафе ЧЕМОДАНЪ, Дача Ковалевского 121, Klab Marin, 7 секция
  • ул. Академика Королева, 46, Одесская областная библиотека для юношества
  • Одесский Культурный центр — ул. Василя Стуса, 2Б/7
  • Северный рынок — Добровольского, 114 /2, рядом фонтан, магазин «Стирать-полоскать»
  • Швейная Мастерская «Сороки» — пр-т Добровольского, 136.

Фото: culturemeter.od.ua

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