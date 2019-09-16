fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Свой кошелек: в Украине скоро появятся новые деньги

Свой кошелек: в Украине скоро появятся новые деньги

С 1 октября в Украине из оборота будут выведены монеты достоинством 1, 2 и 5 копеек, а к концу месяца появится новая купюра наивысшего в стране номинала — 1000 гривен.

Мелкие монеты — 1, 2 и 5 копеек — можно обменять до 20 сентября в любом украинском банке. Те, кто не успеет с обменом, смогут обратиться в «Ощадбанк», «Приватбанк» и банк «Аваль», которые будут принимать мелочь до 30 сентября 2022 года.

НБУ планирует вывести из оборота также 25-копеечные монеты, однако делать это будут постепенно — до конца 2020 года. Пока же они останутся в обращении и ими можно будет расплачиваться при покупках.

Кроме того, до конца следующего года перестанут выпускать банкноты номиналом 1 и 2 гривни, которые будут заменять монетами соответствующего достоинства. Кроме того, уже в этом году Нацбанк планирует ввести в обращение монету номиналом 5 гривен, а в 2020 году — 10 гривен.

С 25 октября в кошельках жителей страны появится новая купюра — 1000 гривен. На ее лицевой стороне помещен портрет украинского ученого Владимира Вернадского, на  обратной — изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

Внимание! В связи с появлением 1000-гривенных купюр никакого обмена денег на новые в стране не планируется, и подобные предложения могут исходить только от мошенников.

Фото: Нацбанк

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Аватар
Ирина Валентинова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить