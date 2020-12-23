В Одессе могут повысить тариф на парковку

В Одесском городском совете собираются повысить плату за парковку, но сумму пока не называют.

Об этом шла речь накануне во время заседания бюджетной комиссии горсовета.

На данный момент цена парковки в центре Одессы составляет 5 гривен в час. Однако этот тариф ниже, чем сбор за паркование.

Год назад в мэрии обсуждали сумму в 20 гривен в час, но тогда далее обсуждения дело не пошло. В этом году городские власти обещали обговорить тариф на заседании исполкома.

Как сообщалось ранее, муниципальная парковка на Екатерининской площади принесла городу больше 80 тысяч гривен.

Напомним, в конце июня этого года в Одессе заработала муниципальная парковка на Екатерининской площади — пилотный проект одесских властей. Оператором парковки здесь выступает коммунальное предприятие «Одестранспарксервис». Оплачивать парковку необходимо исключительно в одном из паркоматов, которых здесь три.

Ранее директор департамента транспорта Одесского горсовета Александр Илько сообщил, что за год муниципальные инспекторы зафиксировали 22237 нарушений правил остановки и парковки авто. На Ришельевской, где была выделена отдельная полоса для общественного транспорта, было составлено 1100 протоколов, на проспекте Небесной Сотни – 1507. 4 миллиона 267 тысяч 692 гривны штрафов выплачены добровольно и уже поступили в городскую казну. Остальные деньги должна будет взимать исполнительная служба, в том числе накладывая аресты на банковские счета должников.

Сейчас на улицах Одессы дежурят 22 муниципальных сотрудника по парковке.