Сколько денег принесла первая муниципальная парковка в центре Одессы?

По его словам, это результат за два месяца работы муниципальной парковки. Тариф, напомним, составляет 5 гривен в час.

— Это достаточно большая сумма. До этого таких сумм город с этой парковки не получал, — уточнил Жеман.

Однако уже в ближайшее время тариф может быть установлен как во Львове — 10 гривен в час.

Муниципальная парковка на Екатерининской площади — пилотный проект одесских властей. Она заработала в конце июня. Оператором парковки здесь выступает коммунальное предприятие «Одестранспарксервис». Оплачивать парковку необходимо исключительно в одном из паркоматов, которых здесь три. Вторая муниципальная парковка вот-вот заработает возле Нового рынка — в Княжеском переулке. Всего в скором времени в Одессе планируют запустить еще три таких парковки: в районе Привоза и на Александровском проспекте. Правда, о сроках пока не сообщается.

Кстати

Директор департамента транспорта Одесского горсовета Александр Илько сообщил, что за год муниципальные инспекторы зафиксировали 22237 нарушений правил остановки и парковки авто. На Ришельевской, где была выделена отдельная полоса для общественного транспорта, было составлено 1100 протоколов, на проспекте Небесной Сотни – 1507. 4 миллиона 267 тысяч 692 гривни штрафов выплачены добровольно и уже поступили в городскую казну. Остальные деньги должна будет взимать исполнительная служба, в том числе накладывая аресты на банковские счета должников. Сейчас на улицах Одессы дежурят 22 муниципальных сотрудника по парковке.