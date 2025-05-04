Об этом рассказали в областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам медиков, на днях бригада «экстренки» получила вызов к пациенту на гемодиализе, который внезапно почувствовал сильную одышку за рулем авто.

Прибыв на место, медики обнаружили, что мужчина в сознании, однако очень бледен и дышит с большим трудом. Действуя по алгоритму, бригада обеспечила пациенту подачу кислорода для поддержания дыхания.

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Но во время проведения электрокардиографии у больного внезапно произошла остановка кровообращения, и медики немедленно приступили к его реанимации.

«На мониторе был зафиксирован ритм – безпульсовая электрическая активность. В течение 20 минут бригада непрерывно проводила реанимацию, и в конце концов пациент снова начал дышать самостоятельно», – рассказали медики.

После восстановления жизненных функций мужчину госпитализировали для дальнейшего лечения, постоянно контролируя его состояние по дороге в стационар.

«Этот случай – яркий пример того, как высокий уровень подготовки и оперативность наших медиков спасают человеческие жизни… Мы гордимся медиками бригады №61, которые в очередной раз доказали свой высокий профессионализм и способность молниеносно действовать в критической ситуации», – отметили в Центре экстренной медицинской помощи.

Ранее бригада медиков Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф благодаря своевременно оказанной помощи вернула к жизни мужчину, пережившего клиническую смерть.