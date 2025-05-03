О чем может сигнализировать даже минимальное нарушение дыхания, рассказала врач-пульмонолог высшей категории Наталья Масич.

Когда нужно срочно идти к врачу?

Хрипы или свист во время дыхания – распространенные симптомы, которые часто возникают из-за сужения дыхательных путей, скопления в них слизи или воспалительных процессов. Эти специфические звуки могут появляться как при вдохе, так и выдохе, быть сухими или влажными – их характер обычно зависит от причины, вызвавшей проблему.

Появление хрипов или свистящего дыхания нельзя игнорировать. Это может быть признаком различных заболеваний, причем не только дыхательной системы. Очень важно как можно скорее обратиться к специалисту, если хрипы сопровождаются дополнительными симптомами, такими как:

кашель;

одышка;

тяжесть и боль в груди;

общая слабость;

бледность кожи;

синюшность губ;

повышенная температура.

Почему возникают хрипы?

К самым распространннным причинам, вызывающим хрипы и свист во время дыхания, относятся:

простуда, грипп, пневмония (инфекции верхних и нижних дыхательных путей, при которых отек, воспаление и скопление слизи могут затруднять прохождение воздуха);

(инфекции верхних и нижних дыхательных путей, при которых отек, воспаление и скопление слизи могут затруднять прохождение воздуха); хронический или острый бронхит (воспаление бронхов, часто вызываемое вирусами или бактериями);

(воспаление бронхов, часто вызываемое вирусами или бактериями); бронхиальная астма (хроническое воспалительное заболевание, провоцирующее спазмы бронхов и нарушение дыхания, характерное свистящее дыхание при выдохе, одышка);

(хроническое воспалительное заболевание, провоцирующее спазмы бронхов и нарушение дыхания, характерное свистящее дыхание при выдохе, одышка); хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) (прогрессирующая болезнь, сопровождающаяся постоянным кашлем, одышкой и свистящими хрипами);

(прогрессирующая болезнь, сопровождающаяся постоянным кашлем, одышкой и свистящими хрипами); аллергические реакции (вдыхание аллергенов или токсичных веществ часто вызывает отёк и воспаление дыхательных путей);

(вдыхание аллергенов или токсичных веществ часто вызывает отёк и воспаление дыхательных путей); заболевания сердечно-сосудистой системы (в некоторых случаях проблемы с сердцем могут проявляться хрипами);

(в некоторых случаях проблемы с сердцем могут проявляться хрипами); попадание инородных предметов в дыхательные пути.

Дополнительные факторы риска включают врожденные аномалии дыхательных путей, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), курение, синдром обструктивного апноэ сна (кратковременная остановка дыхания во сне).

Еще одна возможная причина хрипов – сдавливание дыхательных путей увеличенными лимфоузлами, опухолями. Симптомы могут проявляться при туберкулезе, лимфоме, саркоидозе, лейкозе.

К какому специалисту обращаться?

При появлении хрипов или свистящего дыхания первым делом стоит обратиться к своему семейному врачу. Терапевт определит характер и локализацию хрипов, при необходимости направит к узкому специалисту – пульмонологу, инфекционисту, аллергологу, а также на дополнительные обследования. Это могут быть рентгенография, компьютерная томография, УЗИ грудной клетки, лабораторные анализы крови, анализ мокроты, при необходимости – бронхоскопия (эндоскопическое исследование дыхательных путей) и спирография (специальный тест на функции легких).

Какое лечение назначат?

Лечение хрипов в груди требует индивидуального подхода и зависит от причины, вызвавшей этот симптом. Если нарушение дыхания спровоцировано инфекционными заболеваниями, назначают антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты. В случае астмы и аллергических реакций применяют антигистамины, ингаляционные бронходилататоры и кортикостероиды для уменьшения воспаления и расширения дыхательных путей. В редких случаях (например, если в дыхательные пути попал инородный предмет) требуется хирургическое вмешательство.

Также рекомендуется физиотерапия, дыхательные упражнения, соблюдение питьевого режима и устранение факторов риска, таких как курение (включая пассивное), воздействие аллергенов.

Вас также заинтересует: Экзема, псориаз и аллергии: как избежать весеннего обострения?

Как предотвратить проблемы с дыхательными путями?

Для профилактики заболеваний дыхательной системы важно: