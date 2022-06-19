Новости Одессы и Одесской области

Сегодня ночью Одесская область была атакована крылатыми ракетами

Сегодня ночью Одесская область была атакована крылатыми ракетами

Вооруженные силы российской федерации ночью 19 июня выпустили по одесскому региону две сверхзвуковые крылатые ракеты. Обе были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Ракеты были запущены из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

За последнюю неделю российские военные атаковали Одесскую область шестью ракетами типа «ОНИКС». Все ракеты были сбиты украинскими военными.

Враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведутся боевые действия, чтобы оказывать психологическое давление на население, подрывать экономические и стратегические резервы государства. Силы противовоздушной обороны не дали воплотиться вражеским планам, — говорится в сообщении ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Одесскую область атаковали крылатыми ракетами.

Также «Одесская Жизнь» писала о том, что СБУ задержала корректировщика ударов по мосту через Днестровский лиман. Этот мост — самая частая цель для рашистских ракет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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